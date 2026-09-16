Prayagraj News: जनप्रतिनिधि बोले, विद्युत उपभोक्ताओं को अनावश्यक किया जा रहा परेशान

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सांसद ने जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विद्युत विभाग के अफसरों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक घर, किसान, व्यापारी एवं औद्योगिक इकाई को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति हो। इसके लिए विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों एवं उपकेंद्रों की नियमित जांच व आवश्यकतानुसार अनुरक्षण कार्य समय से कराया जाए।सांसद ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि बारिश के दौरान जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं हैं, उनका निरीक्षण कर ठीक करा लिया जाए। सांसद ने कोऑपरेटिव विभाग की समीक्षा करते हुए सभी क्रय केंद्रों पर खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनाए रखने के लिए कहा ताकि किसानों को आगामी फसल की बोआई के समय कोई परेशानी न हो। बैठक में मौजूद जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सुझावों व निर्देशों का पालन करते हुए समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा।बैठक में विधायक दीपक पटेल, गुरु प्रसाद मौर्य, पीयूष रंजन निषाद, डॉ. वाचस्पति, राजमणि कोल, विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी, भाजपा गंगापार अध्यक्ष निर्मला पासवान एवं यमुनापार अध्यक्ष राजेश शुक्ला आदि मौजूद रहे।