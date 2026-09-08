Prayagraj News: हिमांशु हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन

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दोनों नेताओं ने एडीएम सिटी से मांग करते हुए कहा कि हत्या को लगभग 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने जो दो बीघे जमीन देने का वादा किया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनोज पासी ने कहा कि हत्यारों के शस्त्र लाइसेंस अभी तक निरस्त नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दलितों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।कांग्रेस नेता आशीष पांडे ने कहा कि दलितों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में है। कांग्रेस ने सदैव दलितों की लड़ाई लड़ी है। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। यहां पर रीता सरोज, जितेंद्र सरोज, गिरधारी सरोज एडवोकेट, नंदलाल सरोज एडवोकेट, विनोद सरोज एडवोकेट, महेंद्र द्विवेदी, चंदन यादव, लाला राम सरोज सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।