Prayagraj News: उप केंद्र कौड़िहार में बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन

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कार्यक्रम का संचालन गंगा पार के महामंत्री विनोद तिवारी उर्फ बसूनीर पांडे ने किया। आशीष पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का 18 घंटे बिजली देने का वादा खोखला साबित हो रहा है। 132 केवीए पावर स्टेशन से जुड़े उपकेंद्र कौड़िहार फीडर, शृंग्वेरपुर फीडर, फाफामऊ अस्थायी फीडर और होलागढ़ फीडर में अघोषित कटौती से जनता में हाहाकार मचा है। इससे आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं।इस मौके पर शिव पासी, चंदन यादव, पवन पांडे, सुनील बग्गा, स्माइल, शिव मूरत विश्वकर्मा, श्याम बाबू यादव, भास्कर यादव, सिद्धांत शुक्ला, राकेश सरोज, ग्राम प्रधान भूपेंद्र यादव आदि रहे।बिजली कटौती के विरोध में उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को उपकेंद्र सिकंदरा पर प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने तख्ती-पोस्टर लेकर उपकेंद्र का घेराव किया और नारेबाजी की। उन्होंने अवर अभियंता वीरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर 18 से 20 घंटे आपूर्ति बहाल करने की मांग की। अवर अभियंता ने बताया कि बिजली उत्पादन कम होने से पूरे प्रदेश में संकट है। रात में 3 से 4 घंटे की कटौती की जा रही है। मौके पर रावेंद्र मिश्र, नीरज प्रजापति, नवीन यादव, संदीप यादव, जय सिंह पटेल, संदीप मौर्य, अंकित मौर्य, बाबा पांडेय, रोहित तिवारी, सुनील मौर्य आदि रहे।