{"_id":"62717bb70259fd572768ca95","slug":"prof-rajju-bhaiya-university-state-university-exams-to-begin-in-third-week-of-may","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रज्जू भैया विवि : मई के तीसरे हफ्ते में शुरू होंगी राज्य विवि की परीक्षाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 04 May 2022 12:30 AM IST