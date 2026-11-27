Prayagraj News: संविधान दिवस पर थरवई में निकली शोभायात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 27 Nov 2026 02:38 AM IST
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संविधान दिवस के अवसर पर थरवई में शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। समाजसेवी बिंदेश्वरी प्रसाद ने भारतीय संविधान को देश की एकता और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने संविधान के मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई। मौके पर सुभाष, हिमांशु, संदीप, विनोद, धर्मेंद्र कुमार, मुकेश यादव, प्रमोद यादव, जनार्दन रहे।
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