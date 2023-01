UP : राष्ट्रपति मूर्मू, पीएम मोदी सहित अमित शाह, योगी, केशव समेत कई हस्तियों ने केसरीनाथ के निधन पर जताया शोक

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन से भाजपा में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम बड़े नेताओं ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश और पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उनका अंतिम संस्कार रविवार को ही दारागंज गंगा घाट पर किया जाएगा। पूर्व राज्यपाल को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब पौने एक बजे पहुंचेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना केसरीनाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयागराज पहुंचे। इसके पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने श्रद्धांजलि दी।

Saddened to know about the demise of Shri Keshari Nath Tripathi, former Governor of West Bengal and a veteran leader of Uttar Pradesh. He was a great legal luminary and will be remembered for his public service. My condolences to his family and friends.