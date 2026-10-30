प्रयागराज में मौसम का हाल : अर्नब का दिखा असर, 6.6 डिग्री लुढ़का पारा; आज भी बूंदाबांदी के आसार

प्रयागराज में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर शुक्रवार को भी देखने को मिलेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। हालांकि, चक्रवात का प्रभाव अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शाम तक बादल छंटने लगेंगे और शनिवार से मौसम सामान्य होने की उम्मीद है।

इससे पहले बृहस्पतिवार को चक्रवात के असर से जनपद में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा। करीब 10 बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बौछारें भी पड़ीं। दिनभर तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहा। शाम के समय हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रतिघंटे तक पहुंच गई।

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तेज हवाओं और बारिश के चलते 24 घंटे के भीतर अधिकतम तापमान में 6.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इससे दिन में भी लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। कई लोग फुल बांह की शर्ट, हाफ स्वेटर और इनर पहने नजर आए। तापमान में गिरावट के चलते वाराणसी के बाद प्रयागराज का अधिकतम तापमान प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया।

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मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन शाम तक बादल टुकड़ों में बंटने लगेंगे। शनिवार से मौसम सामान्य होने के साथ धूप निकलने की उम्मीद है।