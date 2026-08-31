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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Prayagraj: Six arrested for pelting stones at a MEMU train; two minors among them.

प्रयागराज :.मेमू ट्रेन पर पथराव के आरोप में छह गिरफ्तार, दो नाबालिग भी शामिल

Mon, 31 Aug 2026 04:06 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 31 Aug 2026 04:06 PM IST
सार

प्रयागराज-वाराणसी रेलखंड पर अहीमनपुर हॉल्ट के पास मेमू ट्रेन पर पथराव के मामले में रामबाग आरपीएफ ने रविवार को दो नाबालिगों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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Prayagraj: Six arrested for pelting stones at a MEMU train; two minors among them.
arrest - फोटो : ANI

विस्तार
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प्रयागराज-वाराणसी रेलखंड पर अहीमनपुर हॉल्ट के पास मेमू ट्रेन पर पथराव के मामले में रामबाग आरपीएफ ने रविवार को दो नाबालिगों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चार आरोपियों को वाराणसी कोर्ट में पेश किया गया, जबकि दोनों नाबालिगों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 28 अगस्त को गाड़ी संख्या 65113 मेमू ट्रेन जब अहीमनपुर हॉल्ट के पास से गुजर रही थी, तब कुछ युवकों ने पथराव कर दिया था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

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रामबाग आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक दया शंकर यादव की टीम ने वीडियो फुटेज के आधार पर छापा मारकर कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा यादव, अभिषेक प्रजापति, आदर्श कुमार प्रजापति और आदित्य गुप्ता को दबोच लिया। इनके अलावा दो नाबालिग पकड़े गए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने एक महिला पर कागज फेंके थे, जिसका विरोध करने पर उन्होंने इस उपद्रव को अंजाम दिया। हाल ही में आरपीएफ प्रयाग ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव के आरोप में भी एक युवक को गिरफ्तार किया था। 

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