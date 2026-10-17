Prayagraj News: प्रयागराज जंक्शन का आईआरसीटीसी फूड प्लाजा तीन माह से बंद

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पहले इन फूड प्लाजा में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और कॉन्टिनेंटल व्यंजन मिलते थे। ये प्लाजा जंक्शन के प्लेटफार्मों और कई ट्रेनों में भोजन की आपूर्ति भी करते थे। इनके बंद होने से ब्रेड पकौड़े, डोसा, छोला-चावल जैसे लोकप्रिय व्यंजन गायब हो गए हैं। सबसे अधिक परेशानी परिवारों और बच्चों के साथ लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को हो रही है। वे स्टेशन पर उतरकर भरपेट भोजन की उम्मीद करते हैं। रेलवे प्रशासन ने अब तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया है। इससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने इस मामले पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में चल रहे दोनों फूड प्लाजा सरेंडर कर दिए गए हैं। अब फूड प्लाजा तभी शुरू हो सकेंगे जब प्रयागराज मंडल का वाणिज्य विभाग उचित स्थान उपलब्ध कराएगा। यह स्थिति यात्रियों के लिए अनिश्चितता पैदा कर रही है।‘पुनर्विकास कार्यों के कारण फूड प्लाजा बंद किया गया है। फूड प्लाजा के लिए जैसे ही कोई उचित स्थान मिलता है उसे खोले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ’ अमित कुमार सिंह, पीआरओ, प्रयागराज मंडल।