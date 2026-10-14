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प्रयागराज : नवनीत कुमार गुप्ता ने संभाली प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक की कमान

Wed, 14 Oct 2026 11:25 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 14 Oct 2026 11:25 AM IST
सार

प्रयागराज हवाई अड्डे पर मंगलवार को नवनीत कुमार गुप्ता ने पूर्णकालिक विमानपत्तन निदेशक  के रूप में आधिकारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।

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Navneet Kumar Gupta takes charge as Director of Prayagraj Airport.
नवनीत कुमार गुप्ता, निदेशक प्रयागराज एयरपोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

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प्रयागराज हवाई अड्डे पर मंगलवार को नवनीत कुमार गुप्ता ने पूर्णकालिक विमानपत्तन निदेशक  के रूप में आधिकारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बीआईटी सिंदरी से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने वाले नवनीत गुप्ता के पास विमानन (एविएशन) क्षेत्र का लंबा और समृद्ध अनुभव है।

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वे अगस्त 2000 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  से जुड़े थे और उन्होंने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं दीं। इसके अलावा, उन्होंने वर्ष 2016 से 2022 के दौरान डिब्रूगढ़ और भुज हवाई अड्डों पर भी विमानपत्तन निदेशक के रूप में सफलतापूर्वक दायित्व निभाया है। यहां पदभार ग्रहण करने से पहले वह प्रयागराज स्थित सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज  में एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट  के प्रशिक्षक और परीक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं।

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