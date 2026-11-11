Prayagraj News: सरदार पटेल की प्रतिमा हटाने पर गरमाई राजनीति, 72 घंटे का अल्टीमेटम

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मऊआइमा के ग्राम उमरिया सारी मादीपुर में राम अजोर पटेल के घर के सामने स्थित जमीन पर चबूतरा काफी दिनों से बना था। शनिवार रात अज्ञात लोगों ने इस पर सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। रविवार सुबह राम अजोर पटेल की शिकायत पर नायब तहसीलदार चंदन जयसवाल, लेखपाल शैलेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रतिमा को सुरक्षित हटवाकर रखवा दिया। बताया गया कि भूखंड के स्वामित्व को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है।सोमवार को रानीगंज के सपा विधायक आरके वर्मा, सपा प्रदेश सचिव दूधनाथ पटेल और सरदार सेना के उमाकांत पटेल समेत कई लोग गांव पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जेसीबी से प्रतिमा को अपमानजनक तरीके से हटाया और चबूतरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। विधायक आरके वर्मा ने मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। वहीं, उमाकांत पटेल ने चेतावनी दी कि 72 घंटे के भीतर प्रतिमा स्थापित नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा।डीसीपी गंगानगर ने एक्स पर पोस्ट किया कि ग्राम पंचायत भवन की जमीन पर प्रतिमा रखी गई थी, जिसे सुरक्षित रखवा दिया गया है। उन्होंने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था शांतिपूर्ण होने की बात कही।मऊआइमा के शाहबाजपुर गांव में रविवार रात शरारती तत्वों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। ईंट-पत्थर से किए गए हमले में प्रतिमा की एक अंगुली टूट गई। सोमवार सुबह जानकारी होने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्राम प्रधान महेंद्र प्रताप ने पुलिस को सूचना दी।मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रतिमा की मरम्मत कराई और वहां पड़े ईंट-पत्थर हटवाए। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने बताया कि शरारती तत्वों की तलाश की जा रही है।