Prayagraj News: खंभे बदले, तार नहीं जुड़े... पांच माह से पानी को तरस रहा गांव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:20 AM IST
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जल जीवन मिशन की पेयजल आपूर्ति करीब पांच माह से ठप है। 14 मई को आई आंधी में पंप हाउस तक बिजली पहुंचाने वाली 11 केवी लाइन के चार खंभे और तार टूट गए थे। इसके बाद जलापूर्ति ठप है। ग्रामीणों ने दर्जनों बार शिकायत की। करीब तीन माह बाद विभाग ने टूटे खंभों को बदला लेकिन अब तक तार नहीं खींचे गए। इससे पंप हाउस बंद पड़ा है।
विकास खंड प्रतापपुर के सराय हरीराम गांव में पेयजल संकट से चकिया बस्ती, दूबे का पूरा, मितईपुर, चौहान बस्ती, भारतीय बस्ती और यादव बस्ती समेत कई मोहल्लों की करीब 13,500 की आबादी परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि खंभे बदलने के बाद भी व्यवस्था सुचारू नहीं की जा सकी।
ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीएम से की है। डीएम ने पांच सितंबर को अधिशासी अभियंता विद्युत को मामले की जांच कर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद ग्रामीण पेयजल आपूर्ति बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं।
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विकास खंड प्रतापपुर के सराय हरीराम गांव में पेयजल संकट से चकिया बस्ती, दूबे का पूरा, मितईपुर, चौहान बस्ती, भारतीय बस्ती और यादव बस्ती समेत कई मोहल्लों की करीब 13,500 की आबादी परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि खंभे बदलने के बाद भी व्यवस्था सुचारू नहीं की जा सकी।
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ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीएम से की है। डीएम ने पांच सितंबर को अधिशासी अभियंता विद्युत को मामले की जांच कर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद ग्रामीण पेयजल आपूर्ति बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं।
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