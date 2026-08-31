Prayagraj News: अनियंत्रित कार झोपड़ी में घुसी, महिला गंभीर

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कल्लो देवी करीब 30 वर्षों से यहां झोपड़ी बनाकर रहती हैं। कार चालक मोहित गौतम पर नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है। ग्रामीणों ने चालक को मौके पर पकड़ लिया था। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोरांव ले जाया गया, फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार कब्जे में लेकर चालक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। प्रभारी निरीक्षक दीन दयाल सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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सोरांव थाना क्षेत्र के शिवगढ़ चौराहे पर रविवार दोपहर तेज बारिश में एक अनियंत्रित कार झोपड़ी में जा घुसी। हादसे में झोपड़ी में बैठी कल्लो देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। तीन बकरियों की मौत हो गई और गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया।