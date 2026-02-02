Prayagraj News: नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी ने किया औचक निरीक्षण

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इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मैलहा का औचक निरीक्षण किया। वहां उपस्थित मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में पूछा और दवाओं की उपलब्धता, स्टाफ की उपस्थिति व साफ-सफाई की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय प्रभारी छाता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति देखी और ग्रामीणों से योजनाओं के लाभ के बारे में फीडबैक लिया।निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का आकलन करना और यह देखना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से उनके कार्यक्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट तलब की और आकांक्षी ब्लॉक के मानकों पर खरा उतरने के लिए विभागों में बेहतर समन्वय पर जोर दिया।इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी शमा सिंह, सहायक विकास अधिकारी अनिल कुमार पाल, सीएचसी अधीक्षक डॉ. अभिमन्यु कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियदर्शनी राव, ग्राम पंचायत अधिकारी इंद्र विजय यादव, विकास यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।