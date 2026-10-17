Prayagraj News: लंच के बाद बेहोश हुईं नौ छात्राएं, अफरा-तफरी

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शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे लंच के बाद छात्राएं अपने-अपने कक्षाओं में पहुंचीं। तभी कक्षा 10 के कमरे में करीब 15 वर्षीय अलदीपा बानो पुत्री सरवर हुसैन निवासी केशवरायपुर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।इसके कुछ मिनट बाद शेजा अंसारी पुत्री शहजाद, सुहानी प्रजापति पुत्री विवेक, शमी केसरवानी पुत्री संतोष, राधा पुत्री राज बहादुर, हिना पुत्री बाबू सलाम और नगमा बानो पुत्री अशफाक निवासी बालापुर, इमामगंज समेत अन्य छात्राएं भी बारी-बारी से अचेत होने लगीं।एक के बाद एक छात्राओं के बेहोश होने से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक विद्यालय पहुंच गए और बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने लगे।विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद सागरवाल ने बताया कि कक्षा 10 की कुल नौ छात्राएं बेहोश हुई थीं। छात्राओं के अचानक अचेत होने के कारणों की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।घटना की सूचना पर तहसीलदार हंडिया विजय कुमार, थाना प्रभारी हंडिया ओम प्रकाश टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए जांच-पड़ताल शुरू कर दी।छात्राओं के अचानक बेहोश होने की वजह क्या रही, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना को लेकर विद्यालय के छात्रों, अभिभावकों और क्षेत्रीय लोगों में चिंता का माहौल है।थाना प्रभारी हंडिया ओम प्रकाश ने बताया कि डॉक्टरों ने बताया कि यह एक पैनिक अटैक है। पहले एक छात्रा को पैनिक अटैक आया जिसे देख अन्य छात्राएं घबरा गई और बेहोश हो गई। कुछ छात्राओ के पेट में दर्द और चक्कर आदि समस्याएं होने लगी।