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Prayagraj News: नवजात बच्चे का अपहरण, आरोपी महिला गिरफ्तार

Sun, 30 Aug 2026 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 30 Aug 2026 02:16 AM IST
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Newborn kidnapped; accused woman arrested
कस्बे में एक माह 28 दिन के नवजात बच्चे का अपहरण हो गया। शुक्रवार को एक महिला बच्चे को यह मेरा लड़का है कहते हुए छीन ले गई थी। मेजा पुलिस ने शनिवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।
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लालचन्द्र आदिवासी ने बताया कि शुक्रवार को उनकी रिश्तेदार बेटी रशी पटेल निवासी कीडगंज बच्चे को पड़ोस के दिनेश पटेल के घर के दरवाजे पर खेला रही थी। तभी एक महिला अचानक आई और बच्चे को छीनकर चली गई। रशी पटेल ने लालचन्द्र के घर जाकर घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत बच्चे की खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। लालचन्द्र आदिवासी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी।
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मेजा थाने के इंस्पेक्टर नितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवजात बच्चे को भी सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। महिला खुद को कोरांव क्षेत्र की निवासी बता रही है। पुलिस के अनुसार, वह बार-बार अपने बयान बदल रही है और दावा कर रही है कि बच्चा उसका ही है।
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