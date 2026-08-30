Prayagraj News: नवजात बच्चे का अपहरण, आरोपी महिला गिरफ्तार

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लालचन्द्र आदिवासी ने बताया कि शुक्रवार को उनकी रिश्तेदार बेटी रशी पटेल निवासी कीडगंज बच्चे को पड़ोस के दिनेश पटेल के घर के दरवाजे पर खेला रही थी। तभी एक महिला अचानक आई और बच्चे को छीनकर चली गई। रशी पटेल ने लालचन्द्र के घर जाकर घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत बच्चे की खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। लालचन्द्र आदिवासी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी।मेजा थाने के इंस्पेक्टर नितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवजात बच्चे को भी सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। महिला खुद को कोरांव क्षेत्र की निवासी बता रही है। पुलिस के अनुसार, वह बार-बार अपने बयान बदल रही है और दावा कर रही है कि बच्चा उसका ही है।