Prayagraj News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत

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उतरांव के कसियाकापुर गांव निवासी विशाल गुप्ता (25) की शुक्रवार दोपहर सड़क हादसे में मौत हो गई। वह बबुरिहा हाईवे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया था। विशाल सुबह किसी काम से घर से निकला था और दोपहर में लौट रहा था। टक्कर से उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर उतरांव पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। मृतक विशाल तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और फुलकी बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी गीता देवी के साथ एक बेटा और एक बेटी है।