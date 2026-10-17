Prayagraj News: फूलों और आभूषणों से सजा मां का दरबार, सप्तमी पर कालरात्रि स्वरूप के होंगे दर्शन

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कल्याणी देवी मंदिर में मां का बहुरंगी पुष्पों और विविध आभूषणों से भव्य शृंगार किया गया। मां सिंह पर विराजमान थीं और उनकी गोद में बालिका बैठी थी। सुबह 5:15 बजे पूजन के बाद मंगला आरती हुई।मीरापुर स्थित प्राचीन राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सिद्धपीठ मां ललिता देवी मंदिर में बेला, गेंदा और गुलाब के फूलों से दरबार सजाया गया। 11 ब्राह्मणों ने दुर्गा सप्तशती का सस्वर पाठ किया। मुख्य यजमान संजीव अग्रवाल रहे और आचार्य पं. शिव मूरत मिश्रा ने नेतृत्व किया। शयन आरती के बाद भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।नवरात्र की सप्तमी पर शनिवार को दोनों मंदिरों में मां कालरात्रि का विशेष शृंगार होगा। मां ललिता देवी का दरबार गुलाब-गुड़हल के फूलों और देशी घी के मिट्टी के दीयों से सजाया जाएगा। वहीं, मां कल्याणी देवी मुंडमाला धारण किए और हाथों में खड्ग, खप्पर व मुंड लिए भक्तों को दर्शन देंगी।