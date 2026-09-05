Prayagraj News: गांवों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा, फॉगिंग की मांग

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बरसात के बीच गड़ैया कला, गड़ैया खुर्द, निरौधा, बडहा, पहलूकापूरा और दगवा गांवों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। फॉगिंग न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। शाम होते ही मच्छरों की संख्या बढ़ने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जलभराव और गंदगी के कारण मच्छरों के पनपने की आशंका भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से फॉगिंग और कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं हुआ है। मच्छरों से बचाव के लिए कई लोग कॉयल और लिक्विड वेपराइजर का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और विकासखंड प्रशासन से गांवों में फॉगिंग कराने की मांग की है। साथ ही, दवा छिड़काव और साफ-सफाई कराने की भी अपील की गई है।