Prayagraj News: बाढ़ पीड़ितों को विधायक ने बांटी राशन किट

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विधायक डॉ. वाचस्पति सोमवार को खपटिहा गांव पहुंचे। उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान विधायक ने 25 लाभार्थियों को राशन किट वितरित की। इस दौरान एसडीएम करछना संदीप तिवारी, विधायक प्रतिनिधि विजय कुमार निषाद (श्यामू), नीरज केसरवानी, कोमल कुशवाहा, अनिल बिंद और कृष्ण आदि रहे। इधर, करमा में विधायक बारा ने नालों का निरीक्षण किया। उन्होंने जलभराव की स्थिति का जायजा लिया।