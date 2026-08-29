Prayagraj News: शादी के चार माह बाद फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, हंगामा

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मौत की खबर मिलते ही मध्यप्रदेश के मऊगंज, हनुमना क्षेत्र के कजरा गांव से पिता रामसुमेर, मां नेमिया साकेत, भाई रामगोपाल और बहनें सविता व निर्मला पहुंच गईं। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों के मुताबिक, कविता की शादी महज चार माह पहले 10 अप्रैल 2026 को गणेश के साथ हुई थी।मायके पक्ष के हंगामे की सूचना पर एसीपी मेजा बृजेश पाठक, थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए एसआरएन अस्पताल भेज दिया।थाना प्रभारी के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि कविता का पति गणेश मुंबई में रहता है। घटना से कुछ समय पहले दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। पुलिस के मुताबिक, बातचीत के बाद कविता ने गमछे के सहारे लोहे की रॉड में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर में उसकी वृद्ध सास और ससुर राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे।एसीपी मेजा बृजेश पाठक ने बताया कि मायके पक्ष की ओर से दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।