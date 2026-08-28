प्रयागराज : पत्नी को फोन पर कहा- जान देने जा रहा हूं और फंदे से झूला युवक

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बड़े भाई मनोज ने बताया कि प्रवीण की अप्रैल में जौनपुर में शादी हुई थी। बुधवार को वह पत्नी से मिलने अपनी ससुराल गया था। वहां किसी बात को लेकर पत्नी से उसका विवाद हो गया और वह घर लौट आया। इसके बाद पत्नी को फोन कर खुदकुशी करने की बात कही। यह सुनकर पत्नी और उसके भाई ने पड़ोसियों को जानकारी दी।पड़ोसी जब प्रवीण के घर पहुंचे तो वह कमरे में फंदे से लटका था। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची पूरामुफ्ती पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रवीण तीन भाइयों में सबसे छोटा था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। वह अपनी मां के साथ रहता था। बड़ा भाई श्रवण रेलवे में नौकरी करता है। दूसरे भाई मनोज ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी।