इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के अध्याय दस की धारा 144, 145, 146 और 147 के तहत आने वाले भरण-पोषण संबंधी मामलों का निस्तारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। कोर्ट ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए फैमिली कोर्ट के भीतर एक या अधिक मजिस्ट्रेट की तैनाती पर विचार करने का अनुरोध किया है।

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इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल को आदेश की प्रति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया को तीन महीने में पूरा करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने राजेंद्र सिंह की याचिका पर दिया। आगरा निवासी याची की पत्नी और बेटी के पक्ष में फैमिली कोर्ट ने 20 नवंबर 2003 को एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। याची ने करीब 21 साल बाद इस आदेश को निरस्त कराने के लिए विलंब माफी का आवेदन किया था, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।इस दौरान हाईकोर्ट ने भरण-पोषण के मामलों में फैमिली कोर्ट और ग्राम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न असमानता पर विचार करते हुए कहा कि बीएनएसएस की संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की ओर से की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण के मामले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता के अधिकारों से जुड़े हैं।ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की प्रति सभी जिला जजों और प्रधान न्यायाधीशों, फैमिली कोर्ट के साथ केंद्रीय विधि आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को भी भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 21 साल बाद विलंब माफी के आधार को सही नहीं माना और भरण-पोषण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी।