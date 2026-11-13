कोहरा : महानंदा दिसंबर से फरवरी तक 25 दिन रहेगी निरस्त, संभावित कोहरे के चलते रेलवे ने लिया निर्णय

रेल प्रशासन ने कोहरे के संभावित मौसम में गाड़ी (15484) सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के फेरों में कमी करेगा। यह आंशिक निरस्तीकरण दिसंबर से फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान 25 दिन ट्रेन निरस्त रहेगी।

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यह ट्रेन 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 और 28 दिसंबर को निरस्त रहेगी। वहीं 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 जनवरी 2027 को इसका संचालन नहीं होगा। उधर फरवरी-2027 में 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22 और 26 तारीख को भी यह ट्रेन रद्द रहेगी। इसी तरह फर्रुखाबाद-छपरा एक्सप्रेस (15084) भी दिसंबर से फरवरी 27 के मध्य कई तिथियों में निरस्त रहेगी, हालांकि यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन नहीं आती है।