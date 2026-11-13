Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Mahananda Express to remain cancelled for 25 days between December and February

कोहरा : महानंदा दिसंबर से फरवरी तक 25 दिन रहेगी निरस्त, संभावित कोहरे के चलते रेलवे ने लिया निर्णय

Fri, 13 Nov 2026 04:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 13 Nov 2026 04:09 PM IST
सार

सर्दियों में कोहरे का असर रेल परिचालन पर दिखने लगा है। रेल प्रशासन ने दिसंबर से फरवरी तक सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के 25 फेरे निरस्त करने का निर्णय लिया है। जनवरी और फरवरी में भी कई तारीखों पर यात्रियों को इस ट्रेन की सुविधा नहीं मिलेगी।

विज्ञापन
Mahananda Express to remain cancelled for 25 days between December and February
ट्रेन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रेल प्रशासन ने कोहरे के संभावित मौसम में गाड़ी (15484) सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के फेरों में कमी करेगा। यह आंशिक निरस्तीकरण दिसंबर से फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान 25 दिन ट्रेन निरस्त रहेगी।

विज्ञापन


यह ट्रेन 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 और 28 दिसंबर को निरस्त रहेगी। वहीं 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 जनवरी 2027 को इसका संचालन नहीं होगा। उधर फरवरी-2027 में 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22 और 26 तारीख को भी यह ट्रेन रद्द रहेगी। इसी तरह फर्रुखाबाद-छपरा एक्सप्रेस (15084) भी दिसंबर से फरवरी 27 के मध्य कई तिथियों में निरस्त रहेगी, हालांकि यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन नहीं आती है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed