{"_id":"6286897747a2964b811948c6","slug":"loudspeakers-now-the-loudspeakers-removed-from-the-temple-mosque-will-resonate-in-the-prayer-meetings-of-the-schools","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Loudspeaker : अब स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में गूंजेंगे मंदिर-मस्जिद से उतारे गए लाउडस्पीकर, सीएम योगी ने की थी अपील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 20 May 2022 12:04 AM IST