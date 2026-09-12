साहित्य चरित्र निर्माण व राष्ट्रीय एकता का आधार : एम गोविंद राजन

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साहित्यकारों को अपनी रचनाओं से युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देना चाहिए। गोविंद राजन दशकों से देश की विभिन्न भाषाओं को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस का तमिल में अनुवाद करने के कारण उन्हें ''तमिल का तुलसी'' भी कहा जाता है। संस्थान के अध्यक्ष विजय चितौरी ने अतिथियों का स्वागत किया। संत सत्यानंद त्यागी ने अध्यक्षता और लखन प्रतापगढ़ी ने संचालन किया।मौके पर उदय भानु, डॉक्टर अमरनाथ सिंह, राजेंद्र शुक्ला, बेचन लाल विनोदी, शंकर लाल, राजेंद्र पारखी, राम मनोहर पाल और दीप नारायण आदि रहे।