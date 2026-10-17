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Prayagraj News: लाल महेंद्र चौधरी बने यमुनापार जिलाध्यक्ष

Sat, 17 Oct 2026 03:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 17 Oct 2026 03:01 AM IST
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Lal Mahendra Chaudhary appointed as Yamunapar District President
लाल महेंद्र चौधरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का प्रयागराज यमुनापार जिलाध्यक्ष
आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर संगठनात्मक मजबूती को लेकर नए नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। इसके तहत प्रयागराज (यमुनापार) के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी लालापुर के छतहरा घूरेहटा निवासी लाल महेंद्र चौधरी को सौंपी गई है। इसी के साथ बलिया में अंश राव बीरू और फिरोजाबाद में प्रवीण उमराय बाल्मीकि को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक सुनील कुमार चित्तौड़ की ओर से पत्र जारी किया गया है।
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