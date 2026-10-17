Prayagraj News: लाल महेंद्र चौधरी बने यमुनापार जिलाध्यक्ष

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आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर संगठनात्मक मजबूती को लेकर नए नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। इसके तहत प्रयागराज (यमुनापार) के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी लालापुर के छतहरा घूरेहटा निवासी लाल महेंद्र चौधरी को सौंपी गई है। इसी के साथ बलिया में अंश राव बीरू और फिरोजाबाद में प्रवीण उमराय बाल्मीकि को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक सुनील कुमार चित्तौड़ की ओर से पत्र जारी किया गया है।