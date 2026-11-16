रेलवे : कामायनी और मनवार संगम का प्रयाग स्टेशन पर हो सकता है ठहराव, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

कामायनी एक्सप्रेस और मनवार संगम एक्सप्रेस के प्रयाग स्टेशन पर ठहराव के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी रेलवे प्रशासन कर रहा है। मंजूरी मिलने से बलिया, अयोध्या, मुंबई और वाराणसी की यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को रोजमर्रा की परेशानियों से बड़ी राहत मिल जाएगी।

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प्रयाग स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव न होने के कारण यात्रियों में लंबे समय से रोष और असमंजस की स्थिति बनी रहती है। हालात यह है कि मांग पूरी न होने से नाराज यात्री आए दिन चेनपुलिंग (जंजीर खींचकर) करके ट्रेनों को प्रयाग स्टेशन पर रोकने को मजबूर होते हैं, जिससे रेल संचालन भी प्रभावित होता है।प्रयागराज संगम स्टेशन से चलकर अयोध्या के रास्ते बस्ती तक जाने वाली मनवार संगम एक्सप्रेस के बस्ती स्टेशन तक कुल दस ठहराव हैं। यदि प्रयाग स्टेशन पर इसका स्टॉपेज तय होता है, तो इससे अयोध्या और बस्ती जाने वाले यात्रियों का सफर काफी सुगम हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर, बलिया से चलकर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक संचालित होने वाली लोकप्रिय कामायनी एक्सप्रेस के ठहराव से भदोही, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को आवागमन में भारी सुविधा मिलेगी।इस बारे में उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि दोनों ही ट्रेनों के ठहराव को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित ही उस पर कोई उचित कार्रवाई की जाएगी।