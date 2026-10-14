Prayagraj News: होलागढ़ में जेवरात और 25 हजार नकदी चोरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चोर मध्यरात्रि में घर में दाखिल हुए। उन्होंने अलमारी और बक्से का ताला तोड़ दिया। चोरों ने 25 हजार रुपये नकदी के साथ लाखों रुपये के जेवरात पर हाथ साफ किया। मंगलवार सुबह दंपती ने घर का सामान अस्त-व्यस्त देखा तो उन्हें चोरी का पता चला। होलागढ़ थाना प्रभारी आकाश सचान ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।लेड़ियारी में ताला तोड़कर सूने घर से चोरीखीरी के लेड़ियारी बाजार में सोमवार रात एक घर से जेवरात और नकदी चोरी हो गई। चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। विनोद कुमार केसरी नामक मोटर मैकेनिक का घर कोलसरा रोड पर है। सोमवार रात विनोद दुकान में सो गया था और उसकी पत्नी मायके में थी। सुबह घर लौटने पर उसने दरवाजा टूटा देखा। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि चोर एक सोने का हार, सोने का कंगन, चांदी का पायल और 7 हजार रुपये नकद ले गए। एक एलसीडी टीवी, कुछ कपड़े व बर्तन भी गायब हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।ताला तोड़कर जेवरात, नकदी और जमीन के कागजात चोरीमेजा के ममौली बैरहना गांव में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाया। नौ अक्तूबर शुक्रवार को लाखों रुपये के जेवरात, नकदी और महत्वपूर्ण कागजात चुरा लिए गए। पीड़ित रामेश्वर प्रसाद तिवारी ने मेजा थाने में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन वे सुबह करीब नौ बजे कोहड़ार में मकान बनवाने गए थे। उस समय घर पर कोई नहीं था। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। परिवार के सदस्यों के लौटने पर चोरी का पता चला। मेजा थाना प्रभारी धनंजय पाण्डेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। सं