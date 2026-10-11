रेलवे : संगम स्टेशन पर आईआरसीटीसी संचालित करेगा रिटायरिंग रूम, 14 कमरे और तीन डॉरमेट्री बनाए गए

महाकुंभ-2025 से पहले बनकर तैयार हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम और डॉरमेट्री का ताला अब खुलने की उम्मीद जग गई है। संचालन की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को सौंपी जा रही है।

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प्रयागराज संगम स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 14 आधुनिक कमरेे व तीन डॉरमेट्री हॉल बनाए गए हैं। प्रशासनिक अड़चनों और संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कमरे, हॉल उद्घाटन के इंतजार में बंद पड़े हैं। इस मुद्दे को ‘अमर उजाला’ ने प्रमुखता से उठाया था।उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने स्पष्ट किया कि रिटायरिंग रूम का संचालन आईआरसीटीसी करेगा। इस संबंध में आईआरसीटीसी को पत्र भेजा जाएगा। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य रौनक गुप्ता का मानना है कि रिटायरिंग रूम खुलने के बाद स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी।