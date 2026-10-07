फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Insurance company ordered to compensate for damage caused to warehouse during a storm.

Prayagraj News: इंश्योरेंस कंपनी को आंधी-तूफान में गोदाम को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश

Wed, 07 Oct 2026 03:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 07 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
Insurance company ordered to compensate for damage caused to warehouse during a storm.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आंधी-तूफान और बारिश से प्लाई व्यापारी को हुए नुकसान की भरपाई का आदेश दिया है।
विज्ञापन

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से गोरखपुर लोक अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए दिया है। लोक अदालत ने अजय ट्रेडर्स को 12,70,340 रुपये का बीमा दावा अदा करने का आदेश दिया था।
मेसर्स अजय ट्रेडर्स ने 17 मार्च 2021 को बीमा कंपनी से स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी ली थी। मई 2021 में आई आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण गोदाम की एस्बेस्टस शीट की छत टूट गई। इससे गोदाम में रखा सनमाइका और प्लाईवुड पानी में भीगकर खराब हो गया था।
विज्ञापन

बीमा कंपनी ने दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एस्बेस्टस शीट ठीक से लगी नहीं थीं। पानी का रिसाव बीमित जोखिम में शामिल नहीं है। कंपनी की ओर से यह भी कहा गया कि पॉलिसी निर्माण इकाई के लिए थी, जबकि परिसर का इस्तेमाल गोदाम के रूप में किया जा रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने पाया कि पॉलिसी जारी करने से पहले बीमा कंपनी ने स्वयं परिसर का निरीक्षण किया था। उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। कंपनी ने अपने जवाब में निरीक्षण किए जाने की बात भी स्वीकार की थी। घटना पॉलिसी जारी होने के करीब दो महीने के भीतर हुई। इसलिए यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इतने कम समय में छत की शीट ढीली हो गई होंगी।
कोर्ट ने कहा कि भारी बारिश और तेज आंधी के दौरान एस्बेस्टस शीट का टिक पाना मुश्किल था। यह सामान्य पानी के रिसाव का मामला नहीं, बल्कि तेज बारिश का पानी छत टूटने के कारण गोदाम में प्रवेश करने का मामला है। पॉलिसी में तूफान और चक्रवात से होने वाले नुकसान को बीमित जोखिम में शामिल किया गया था। नुकसान का आकलन बीमा कंपनी के अपने सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था।

सर्वेयर ने कुल नुकसान 28,33,292 रुपये आंका था। इसमें सैल्वेज, खरीद बिल उपलब्ध न होने के कारण दर में अंतर, अंडर-इंश्योरेंस और पांच प्रतिशत एक्सेस क्लॉज की कटौती के बाद शुद्ध देय राशि 12,70,340 रुपये निर्धारित की गई। स्थायी लोक अदालत ने इस राशि पर 20 सितंबर 2021 से ब्याज देने का भी आदेश दिया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed