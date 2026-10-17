Prayagraj News: संपर्क मार्ग अधूरा होने से आवागमन मुश्किल

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बहरिया क्षेत्र का कहली-गमरहटा संपर्क मार्ग करीब बीस साल से अधूरा है। इससे पांच गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ठेकेदार गिट्टी और मौरंग डालकर चला गया, निर्माण पूरा नहीं किया। सड़क पर बिखरी गिट्टी और मौरंग से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। हाल ही में रमेश कुमार भारतीय बाइक से जाते समय गिट्टी पर फिसलकर घायल हो गए। ग्रामीण रामकुमार मौर्य के अनुसार, मार्ग की हालत वर्षों से खराब है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क मार्ग का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है।