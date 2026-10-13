Prayagraj News: कहीं टंकी अधूरी, कहीं दस साल से सूखे नल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस योजना से तीन ग्राम पंचायतों के करीब 39,500 लोगों को पेयजल आपूर्ति होनी है। वहीं, बाबूगंज बाजार में पिछले एक दशक से पानी की सप्लाई बंद है।तीन ग्राम पंचायतों को मिलना है योजना का लाभपाली गांव की प्रधान निशा यादव, राकेश कुमार ने बताया कि चक अब्दुल करीम उर्फ पूरे भुलई, जाफरपुर उर्फ बाबूगंज और पाली गांव के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। करीब तीन करोड़ 16 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना की जिम्मेदारी एलएनटी कंपनी को मिली है। काम शुरू होने के बावजूद अब तक टंकी का ढांचा तैयार नहीं हो सका है। करीब 39,500 की आबादी को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना में देरी से ग्रामीणों को पेयजल सुविधा के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। एक दशक से बाबूगंज बाजार में ठप है पेयजल आपूर्तिबाबूगंज बाजार के व्यापारियों के मुताबिक, यहां पिछले 10 वर्षों से पेयजल आपूर्ति बंद है। पहले पुरानी चिरौड़ा गांव में स्थित पेयजल टंकी से बाजार में पानी की सप्लाई होती थी। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद आपूर्ति बंद हो गई, लेकिन आज तक इसे बहाल नहीं किया जा सका।व्यापारी नीरज जायसवाल, राकेश केसरवानी, योगेश कुमार, राजकुमार, रामजी, देवकांत पांडेय, मनीष गुप्ता, सत्यम जायसवाल और विवेक केसरवानी आदि ने बताया कि पानी नहीं आने के कारण बाजार में पेयजल की समस्या बनी हुई है।पेयजल समूह योजना का अभी तक करीब 50 फीसदी काम पूरा हुआ है। चक अब्दुल करीम उर्फ पूरे भुलई गांव में बन रही टंकी और पेयजल पाइपलाइन का काम अधूरा है। कार्यदायी संस्था एलएनटी कंपनी की ओर से पाइपलाइन बिछाने का काम कराया जा रहा है। इस पेयजल समूह से तीन ग्राम पंचायतों में पानी की आपूर्ति की जानी है। वहीं, बाबूगंज बाजार में पिछले दस वर्षों से पेयजल आपूर्ति बंद है। -बृजेश कुमार, जेई जल निगम, विकासखंड सहसों।