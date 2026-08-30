Prayagraj News: ससुरालियों ने दरवाजे पर कराई वेल्डिंग, बारिश में पॉलीथिन के नीचे बैठी विवाहिता
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 30 Aug 2026 02:19 AM IST
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लाला का पूरा मोहल्ले में ससुरालियों ने विवाहिता को बेदखल करने के लिए न केवल मकान में ताला जड़ दिया, बल्कि मुख्य दरवाजे पर वेल्डिंग तक करवा दी। विरोध में विवाहिता बारिश में अपने ही आशियाने के बाहर पॉलीथिन के नीचे बैठ गई।
लाला का पूरा निवासी फरीदा बानो का अपने ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। वर्ष 2023 में पति समेत तीन के खिलाफ नवाबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला न्यायालय पहुंचा।
वर्ष 2025 में आपसी सहमति के बाद विवाहिता फिर ससुराल में रहने लगीं। आरोप है कि कुछ समय बाद ससुराली उसे फिर प्रताड़ित करने लगे। 23 अगस्त की भोर जब विवाहिता टहलने निकलीं, तभी पीछे से उनके पति और सास ने मकान के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया।
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लौटने पर जब फरीदा ने अंदर जाने की कोशिश की तो उसे धक्के देकर रोक दिया गया। पीड़िता न्याय की गुहार लेकर पुलिस चौकी पहुंची और आपबीती बताई। इधर, आरोपियों ने वेल्डर बुलाकर लोहे के दरवाजे को वेल्डिंग करा दिया, ताकि कोई दरवाजा न खोल सके। ऐसे में बरसात में विवाहिता अपने ही घर के सामने पॉलीथिन के नीचे बैठ गई। इंस्पेक्टर नवाबगंज पंकज अवस्थी ने बताया कि मामले की जांच कराई गई। विवाद तलाक संबंधी है। प्रकरण न्यायालय से संबंधित है।
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लाला का पूरा निवासी फरीदा बानो का अपने ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। वर्ष 2023 में पति समेत तीन के खिलाफ नवाबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला न्यायालय पहुंचा।
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वर्ष 2025 में आपसी सहमति के बाद विवाहिता फिर ससुराल में रहने लगीं। आरोप है कि कुछ समय बाद ससुराली उसे फिर प्रताड़ित करने लगे। 23 अगस्त की भोर जब विवाहिता टहलने निकलीं, तभी पीछे से उनके पति और सास ने मकान के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया।
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लौटने पर जब फरीदा ने अंदर जाने की कोशिश की तो उसे धक्के देकर रोक दिया गया। पीड़िता न्याय की गुहार लेकर पुलिस चौकी पहुंची और आपबीती बताई। इधर, आरोपियों ने वेल्डर बुलाकर लोहे के दरवाजे को वेल्डिंग करा दिया, ताकि कोई दरवाजा न खोल सके। ऐसे में बरसात में विवाहिता अपने ही घर के सामने पॉलीथिन के नीचे बैठ गई। इंस्पेक्टर नवाबगंज पंकज अवस्थी ने बताया कि मामले की जांच कराई गई। विवाद तलाक संबंधी है। प्रकरण न्यायालय से संबंधित है।