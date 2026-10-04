प्रयागराज : मंत्री नंदी की पहल का असर, ‘हनुमान अंश’ देख चुके 1.08 लाख से अधिक लोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित पीवीआर सिनेमा में बाबा नीब करौरी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ का निःशुल्क विशेष प्रदर्शन जारी है। 17 सितंबर से चल रही स्क्रीनिंग में अब तक 1.08 लाख से अधिक दर्शक फिल्म देख चुके हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदी की पहल पर हो रहे इस विशेष प्रदर्शन में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, बूथ एवं सेक्टर संयोजकों और पन्ना प्रमुखों के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी पहुंच रहे हैं। शुरुआती दिनों में दर्शकों की भीड़ के चलते कई शो हाउसफुल रहे।

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विशेष स्क्रीनिंग के दौरान मंत्री नंदी अपनी पत्नी एवं प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ दर्शकों के बीच पहुंचे और फिल्म देखी। उन्होंने फिल्म देखने आए लोगों का स्वागत भी किया।

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मंत्री नंदी ने कहा कि बाबा नीब करौरी महाराज का जीवन भक्ति, सेवा, सरलता और मानवता का संदेश देता है। ‘हनुमान अंश’ के माध्यम से इन मूल्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

दर्शकों ने फिल्म को प्रभु श्रीराम और हनुमान भक्ति के साथ त्याग, समर्पण और सेवा भावना को प्रेरित करने वाली बताया। स्क्रीनिंग के दौरान सभागार में ‘जय श्रीराम’ और ‘सीताराम’ के जयघोष भी सुनाई देते हैं। बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों समेत हर वर्ग के लोग फिल्म देखने पहुंच रहे हैं।