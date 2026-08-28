प्रयागराज : मंत्री नंदी की कलाई पर सैकड़ों बहनों ने बांधा रक्षासूत्र, महिला सिपाहियों ने भी बांधी राखी

योगी सरकार में कानून का राज, खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं बहनें



मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार में कानून का राज है। जहां गुंडों, माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं हैं। आज घर से निकलने के बाद बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। गुंडों, बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। ताकि बहनें बिना किसी डर के घर के बाहर निकल सकें।



बहनें बोली, मंत्री नंदी बेहद सरल और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं



महिलाओं का कहना था कि मंत्री नंदी बेहद सरल और जमीन से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सभी वर्ग के लोग की कद्र है। कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जो मंत्री नंदी को कई वर्षों से राखी बांधती आ रही हैं। इस दौरान सभी महिलाएं बेहद खुश नजर आई। उधर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी सभी महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। वह एक भाई की तरह फर्ज निभाएंगे।