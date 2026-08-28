प्रयागराज : मंत्री नंदी की कलाई पर सैकड़ों बहनों ने बांधा रक्षासूत्र, महिला सिपाहियों ने भी बांधी राखी
Updated Fri, 28 Aug 2026 07:13 PM IST
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मुट्ठीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया।
विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मुट्ठीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया। जहां भाजपा की महिला पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा व विभिन्न क्षेत्रों से आईं डेढ़ हजार से अधिक बहनों ने तिलक लगाकर मंत्री नंदी की कलाई पर राखी बांधी। वहीं पुलिस लाइन प्रयागराज में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव में महिला सिपाहियों ने रक्षा सूत्र बंधवाया।
मंत्री नंदी ने पुलिस लाइंस सभागार में जाकर महिला पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों से राखी बंधवाई। रक्षाबंधन के त्यौहार पर इन महिला सिपाहियों को घर और भाइयों की कमी न महसूस हो, इसीलिये मंत्री नंदी खुद पुलिस लाइंस गए और राखी बंधवाई। महिला सिपाहियों ने इस मौके पर मंत्री नंद गोपाल की आरती की। उन्हें टीका और अक्षत लगाया और इसके बाद राखी बांधकर आशीर्वाद लिया। बदले में मंत्री ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और उपहार दिया।
मंत्री को राखी बांधकर महिला सिपाहियों के चेहरे पर खुशी साफ़ तौर पर झलक रही थी। मुट्ठीगंज स्थित पार्टी कार्यालय मंत्री नन्दी ने एक एक बहन से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का वादा किया और उपहार भेंट किए। इस दौरान कई बहनों ने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। जिस पर मंत्री नंदी ने भाई के रूप में हमेशा साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया।
योगी सरकार में कानून का राज, खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं बहनें
मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार में कानून का राज है। जहां गुंडों, माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं हैं। आज घर से निकलने के बाद बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। गुंडों, बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। ताकि बहनें बिना किसी डर के घर के बाहर निकल सकें।
बहनें बोली, मंत्री नंदी बेहद सरल और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं
महिलाओं का कहना था कि मंत्री नंदी बेहद सरल और जमीन से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सभी वर्ग के लोग की कद्र है। कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जो मंत्री नंदी को कई वर्षों से राखी बांधती आ रही हैं। इस दौरान सभी महिलाएं बेहद खुश नजर आई। उधर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी सभी महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। वह एक भाई की तरह फर्ज निभाएंगे।