हाईकोर्ट : बंदरों के उत्पात से निपटने की कार्रवाई आंख में धूल झोंकने जैसी, हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदरों के उत्पात से निपटने के लिए गठित समितियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उनके अध्यक्षों को तलब किया है। कहा है कि समिति का गठन महज आंख में धूल झोंकने के लिए किया गया है। अब तक बंदरों के उत्पात और आम जनता की परेशानियों पर कोई जमीनी काम नहीं किया गया।

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यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने विनीत शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर की है। कोर्ट ने आदेश पर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई को 13 अधिकारियों की समिति गठित की थी। समिति को याचियों की ओर से सुझाई गई कार्ययोजना पर विचार कर बंदरों की समस्या के समाधान के उपाय बताने थे।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि समिति नियमित अंतराल पर बैठक करें, उसकी कार्यवाही महज कागजों तक सीमित न रहे, बैठकों की प्रगति और कार्यवृत्त पेश किए जाएं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि समिति की अब तक केवल एक बैठक 21 अगस्त को हुई। इसमें भी चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया।हैरानी की बात यह सामने आई कि समिति के दोनों संयुक्त अध्यक्ष, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी बैठक में मौजूद ही नहीं थे। कोर्ट ने पाया कि बैठक का कोई कार्यवृत्त भी तैयार नहीं किया गया। उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर के अलावा बैठक में ठोस कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस पर पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि समिति का गठन महज ‘आंखों में धूल झोंकने’ जैसा साबित हुआ है।