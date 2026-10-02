फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Compassionate appointment to be considered based on rules applicable at the time of application

हाईकोर्ट : अनुकंपा नियुक्ति पर आवेदन के समय लागू नियमों से होगा विचार, रेलवे अधिकारी का आदेश निरस्त

Fri, 02 Oct 2026 07:28 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Oct 2026 07:28 PM IST
सार

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने रेलवे कर्मचारी के बेटे की अनुकंपा नियुक्ति के मामले में अहम आदेश देते हुए कहा कि उसके दावे पर विचार करते समय आवेदन के समय लागू नियमों और शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखा जाए।

विज्ञापन
High Court: Compassionate appointment to be considered based on rules applicable at the time of application
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने रेलवे कर्मचारी के बेटे की अनुकंपा नियुक्ति के मामले में अहम आदेश देते हुए कहा कि उसके दावे पर विचार करते समय आवेदन के समय लागू नियमों और शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखा जाए। नियुक्ति का दावा खारिज करने वाले रेलवे के 13 नवंबर 2018 के आदेश को निरस्त करते हुए मामले में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश-सप्तम की पीठ ने दिया है।

विज्ञापन


ललितपुर निवासी सावन सिंह के पिता हर चरन रेलवे में गैंगमैन के पद पर कार्यरत थे। सेवाकाल के दौरान 19 जुलाई 2009 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सावन सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। रेलवे ने 13 नवंबर 2018 को उनकी नियुक्ति का दावा खारिज कर दिया। याची ने इसे कैट में चुनौती दी। रेलवे के अधिवक्ता का कहना था कि सावन सिंह ने केवल आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी जबकि संबंधित पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल, आईटीआई या समकक्ष निर्धारित थी।
विज्ञापन


रेलवे ने यह भी कहा था कि उन्होंने निर्धारित पांच वर्ष की अवधि में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था। वहीं याची के एसडी द्विवेदी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली जल बोर्ड बनाम निर्मला देवी मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख पर लागू शैक्षिक योग्यता को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीठ ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आवेदन के बाद में बदली गई शैक्षिक योग्यता के आधार पर याची के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। कैट ने रेलवे को वर्ष 2010 में प्रस्तुत मूल आवेदन की तारीख और उसकी विषयवस्तु का सत्यापन करने तथा उस समय लागू नियमों के अनुसार दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed