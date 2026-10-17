Prayagraj News: छतवा अंत्येष्टि स्थल पर गंदगी का अंबार, ग्रामीण परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह अंत्येष्टि स्थल मेजा, उरुवा और कोरांव ब्लॉक के ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जाता है। यहां प्रतिदिन दस से बारह शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। गंगा घाट पर साफ-सफाई न होने से गंदगी का अंबार लगा है। ग्रामीणों ने साफ-सफाई के लिए कई बार शिकायत की है।उन्होंने खंड विकास अधिकारी और तहसील प्रशासन से भी संपर्क किया लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीण राजीव तिवारी ने कहा कि सफाई कर्मियों को नियमित रूप से अंत्येष्टि स्थल की साफ-सफाई करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के नाम पर गंगा घाट पर कुछ भी नहीं किया गया है।छतवा की प्रधान कंचन मिश्रा ने बताया कि कुछ लोग जानबूझकर अंत्येष्टि स्थल पर गंदगी फैला रहे हैं। उन्हें कई बार रोका गया है, लेकिन वे मानते नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि सफाई कर्मियों की एक टीम बनाई जाएगी। यह टीम अंत्येष्टि स्थल की साफ-सफाई का काम करेगी।सफाई कर्मियों की टीम लगाकर अंत्येष्टि स्थल की नियमित सफाई किए जाने को लेकर एडीओ पंचायत को पत्र जारी किया जाएगा। साफ-सफाई में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। -राजेश कुमार, खंड विकास अधिकारी, उरुवा