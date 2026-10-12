Prayagraj News: ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 12 Oct 2026 02:55 AM IST
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सीटू और उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शनिवार को वोट चोरी के विरोध में जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और उनके इस्तीफे की मांग की।
वक्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से करोड़ों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। आरोप है कि सरकार ''एक व्यक्ति, एक वोट'' के सिद्धांत को कमजोर कर रही है।
उत्तर प्रदेश में नवंबर 2025 में एसआईआर प्रक्रिया जल्द पूरी कराने का दबाव बनाया गया। दावा किया गया कि देशभर में 13.8 करोड़ मतदाताओं के मताधिकार पर संकट है। लोकतंत्र और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर अविनाश मिश्रा, विकास स्वरूप, भूपेंद्र पांडेय, यशवंत सिंह, ईशू मौर्य, रमाकांत, चंद्रमा और मोहनलाल आदि रहे।
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वक्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से करोड़ों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। आरोप है कि सरकार ''एक व्यक्ति, एक वोट'' के सिद्धांत को कमजोर कर रही है।
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उत्तर प्रदेश में नवंबर 2025 में एसआईआर प्रक्रिया जल्द पूरी कराने का दबाव बनाया गया। दावा किया गया कि देशभर में 13.8 करोड़ मतदाताओं के मताधिकार पर संकट है। लोकतंत्र और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर अविनाश मिश्रा, विकास स्वरूप, भूपेंद्र पांडेय, यशवंत सिंह, ईशू मौर्य, रमाकांत, चंद्रमा और मोहनलाल आदि रहे।
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