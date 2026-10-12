Prayagraj News: ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका

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वक्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से करोड़ों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। आरोप है कि सरकार ''एक व्यक्ति, एक वोट'' के सिद्धांत को कमजोर कर रही है।उत्तर प्रदेश में नवंबर 2025 में एसआईआर प्रक्रिया जल्द पूरी कराने का दबाव बनाया गया। दावा किया गया कि देशभर में 13.8 करोड़ मतदाताओं के मताधिकार पर संकट है। लोकतंत्र और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर अविनाश मिश्रा, विकास स्वरूप, भूपेंद्र पांडेय, यशवंत सिंह, ईशू मौर्य, रमाकांत, चंद्रमा और मोहनलाल आदि रहे।