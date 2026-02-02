Prayagraj News: फलों के दाम चढ़े, व्रतियों की जेब पर महंगाई की मार

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बहरिया क्षेत्र के दोनैया चौराहे की मंडी में नवरात्र के दौरान फलों की खरीदारी बढ़ गई है। मांग बढ़ने के साथ कई फलों के दाम चढ़ गए हैं। हालांकि, व्यापारियों का कहना है कि मंडी में फलों की आवक पहले जैसी बनी हुई है। फल व्यापारी संतलाल ने बताया कि नवरात्र में हर साल फलों की मांग बढ़ती है।इस बार भी मांग बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ है। दुकानदार रमेश कुमार के मुताबिक, केला नवरात्र से पहले 30 रुपये दर्जन बिक रहा था, जो अब बढ़कर 50 से 60 रुपये दर्जन हो गया है। फलों के दाम बढ़ने से व्रत रखने वाले परिवारों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। संवाददोनैया चौराहे की मंडी का भावफल नवरात्र से पहले का भाव आज का भावकेला 30 रुपये दर्जन 50 से 60 रुपये दर्जनअनार 150 रुपये किलो 180 रुपये किलोपपीता 60 रुपये किलो 80 रुपये किलोसंतरा 60 रुपये किलो 100 रुपये किलोसेब 120 रुपये किलो 150 रुपये किलो