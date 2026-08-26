Prayagraj News: मोबाइल फोन छीनने के लिए काली प्लास्टिक और कपड़े से ढके थे चार सिग्नल

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आरपीएफ नैनी के अनुसार, रविवार रात गाड़ी संख्या 17324 के लोको पायलट ने बताया कि जसरा-मदराहा के मध्य सिग्नल नं. 504-ए स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इसपर सेक्शन में तैनात स्टाफ, नैनी व शंकरगढ़ से अतिरिक्त अधिकारी व स्टॉफ ने मौके पर पहुंचकर जांच की।जांच में पाया गया कि 02यूपी एवं 02डीएन सिग्नल की हरी बत्ती में लगी काली प्लास्टिक निकालकर ढक दिया गया था, ताकि ट्रेन धीमी होने पर यात्रियों से मोबाइल फोन छीना जा सके।मामले की जांच करते हुए आरपीएफ नैनी ने मंगलवार को संगीत नाथ निवासी बारा, राजन निवासी रायबरेली व माहिल निवासी बारा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मोबाइल फोन छीनने के लिए उन्होंने सिग्नल की सीढ़ी पर चढ़कर ग्रीन लाइट को काली पॉलीथीन से ढक दिया था। बता दें कि घटना के बाद बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस रोकी गई थी।सिग्नल को काली प्लास्टिक एवं कपड़े से ढक देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की टीम उनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। साथ ही पूर्व हुई कुछ अन्य घटनाओं में भी उक्त आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।- दीपक कुमार आजाद, सीनियर डीएसएसी, प्रयागराज मंडल।