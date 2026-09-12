प्रयागराज : वन विभाग की टीम पर हमले के मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार

शंकरगढ़ क्षेत्र के भैसहाई वन क्षेत्र में अवैध बालू खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 14 नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी।

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वन दरोगा आकाश कुमार की तहरीर के अनुसार, बुधवार को वन विभाग की टीम लखनौटी बीट में गश्त कर रही थी। उन्होंने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में बालू लादकर ले जाते हुए देखा। टीम ने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया तो चालक दीनानाथ भारतीया भागने लगा। पीछा करने पर ट्रैक्टर अशोक अग्रवाल के वाशिंग प्लांट के पास बालू में फंस गया।वनकर्मी ट्रैक्टर को शंकरगढ़ रेंज कार्यालय ला रहे थे। तभी ट्रैक्टर मालिक कुलदीप भारतीया अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया। हमलावरों ने टीम के साथ गालीगलौज की और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पथराव में वन विभाग की सरकारी बोलेरो का शीशा टूट गया। हमलावरों ने वाहन की चाबी फेंककर वनकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी। वे बालू लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली को जबरन छुड़ाकर ले गए, जो बाद में बिना बालू के बरामद हुई।शंकरगढ़ थानाध्यक्ष प्रीतम तिवारी ने बताया कि 14 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें मुकेश भारतीया व सुरेश भारतीया, मुनेश, दीपू दीनानाथ को मुखबिर की सूचना पर भैंसहाई से गिरफ्तार किया गया। जबकि अन्य की तलाश जारी है।