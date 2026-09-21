Prayagraj News: एक साथ उठी बाप-बेटे की अर्थी, गांव में मातम

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दाऊदपुर नेवादा निवासी शिवम यादव उर्फ सोनू (28) शनिवार रात करीब आठ बजे सधनगंज से बाइक से लौट रहे थे। सधनगंज-कोहरान के पास सामने से आई तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। निजी अस्पताल में रात 10 बजे उनकी मौत हो गई थी। बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता राम सिंह (60) को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने भी घर में ही दम तोड़ दिया। रविवार को जब पिता-पुत्र के शव गांव पहुंचा मातम पसर गया। शाम को रसूलाबाद घाट पर एक साथ दोनों की चिता जली तो हर आंख नम हो गई।परिजनों के मुताबिक, राम सिंह सोरांव तहसील के सामने नाश्ते की दुकान चलाते थे। शिवम भी पिता के साथ दुकान पर हाथ बंटाता था। परिवार में बूढ़ी मां मीना, बहन गुड़ान और मोनू यादव हैं। ग्रामीणों काने सड़क पर स्पीड ब्रेकर और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।वहीं, सोरांव पुलिस ने राम बहादुर पुत्र पुरुषोत्तम की तहरीर पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक दीन दयाल सिंह ने बताया कि हादसे के बाद कार पलट गई थी, चालक भाग गया। कार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है।