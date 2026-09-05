फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Farmers submitted a memorandum to the MP to save their submerged crops

Prayagraj News: डूबी फसल को बचाने के लिए सांसद को किसानों ने सौंपा ज्ञापन

Sat, 05 Sep 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 05 Sep 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Farmers submitted a memorandum to the MP to save their submerged crops
उरुवा में बारिश के पानी से डूबी धान की फसल को बचाने के लिए सांसद उज्जवल रमण सिंह को किसानों ने - फोटो : Archive
बारिश के पानी से डूबी धान की फसल को बचाने के लिए शुक्रवार को किसानों ने सांसद उज्ज्वल रमण सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कहा कि पानी निकासी की व्यवस्था न होने से अमिलिया कला के नहवाई, भुसका और गोसौरा खुर्द की कई एकड़ धान की फसल पखवारे भर से डूबी पड़ी है।
विज्ञापन

ऐसे में धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। कई किसानों ने यह भी कहा कि सांसद जी धान की फसल बचा लो वरना बेटी की शादी नहीं कर पाउंगा। सांसद ने एसडीएम से वार्ता कर पानी निकासी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उरुवा के किसान हरिशंकर प्रजापति और पंकज पाण्डेय के नेतृत्व में कई किसानों ने उरुवा चौराहे के पास सांसद उज्ज्वल रमण सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि पानी निकासी की व्यवस्था न होने से उरुवा, भंड़ेवरा, लिलिहा, गोसौंरा खुर्द, टुड़िहार, मनूकापूरा, अमिलिया कला, ऊंचडीह सहित कई गांवों की कई एकड़ धान की फसल डूबी पड़ी है। सांसद ने समस्या को गंभीरता से सुनते हुए एसडीएम से वार्ता किया है। किसानों ने बताया कि पुलिया जाम होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। मौके पर जिला पंचायत सदस्य देशराज सिंह, पप्पू यादव, महेंद्र मौर्या, रामप्रसाद बिंद आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed