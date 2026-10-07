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Prayagraj News: जल निकासी की समस्या पर किसानों ने एनएचएआई के खिलाफ किया प्रदर्शन

Wed, 07 Oct 2026 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 07 Oct 2026 02:30 AM IST
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Farmers protested against the NHAI over the issue of water drainage
फोटो नवाबगंज 03 कौड़िहार में जल भराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन करते किसान - फोटो : Archive
जल निकासी की समस्या पर किसानों ने मंगलवार की शाम कौड़िहार बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) संस्था के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व युवा विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार ने किया।
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किसानों ने बताया कि कौड़िहार, नेम तिवारी का पूरा, कंजिया ,पबनाह ,आदमपुर और आसपास के गांव के हजारों एकड़ धान की फसल में पानी भरा है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है। यह समस्या हर साल आती है लेकिन व्यवस्था के नाम पर किसानों को कोरा आश्वासन मिलता है। किसानों ने एनएचएआई के जिम्मेदारों को मौके पर बुलाकर सच को दिखाने का प्रयास किया लेकिन दो घंटे बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया, जिससे किसानों में नाराजगी है। दोपहर में खंड विकास अधिकारी कौड़िहार डॉ. कंचन यादव मौके पर पहुंचकर नाले का निरीक्षण किया और किसानों की समस्याएं सुनी। इस दाैरान रविंद्र सिंह, पन्ना सोनी, दरोगा यादव, दुर्गेश बघेल, दुलारे सरोज आदि माैजूद रहे।
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