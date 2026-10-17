Prayagraj News: जल निकासी के खिलाफ किसानों का तीसरे दिन भी धरना जारी

युवा विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने धरने का नेतृत्व किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन दिनों से किसान धरने पर हैं, पर अधिकारी उनकी बातें नहीं सुन रहे। दोपहर में नहर विभाग के अधिशासी अभियंता एके सिंह ने मौके पर निरीक्षण किया।उन्होंने पक्के नाले से मलबा हटाने का निर्देश दिया। किसानों का कहना है कि अधिकारी उनकी समस्याएं सुने बिना ही चले गए। उन्हें गुमराह किया जा रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। करीब आधा दर्जन गांवों की धान फसल बर्बाद हो गई है। अब मवेशियों के चारे का भी संकट उत्पन्न हो गया है। किसानों ने समस्या के समाधान तक धरना जारी रखने की बात कही। मौके पर सालिक राम पटेल, मोनू सिंह, दरोगा यादव, ट्विंकल सिंह, नूरमोहम्मद आदि रहे।