Prayagraj News: फसल बर्बाद होने पर मुआवजे के लिए टावर पर चढ़ा किसान

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ब्लॉक क्षेत्र के ढिलिया गांव निवासी सुनील यादव (45) पुत्र स्व. राजमणि यादव की करीब 50 बीघे से अधिक धान की फसल पानी में डूबकर नष्ट हो गई है। फसल के नुकसान से परेशान सुनील सुबह करीब नौ बजे खेत में लगे बिजली टावर पर लगभग 25 फीट ऊपर चढ़ गया।मांडा थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे और किसान को नीचे उतरने के लिए समझाया, लेकिन वह एसडीएम मेजा, विधायक और सांसद को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ा रहा। दोपहर करीब 12 बजे प्रभारी तहसीलदार चंदन पाल और एसडीएम मेजा अजीत प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे।किसानों ने दिघिया गांव में जलनिकासी के लिए भूमिगत पुलिया बनवाने और फसल का मुआवजा दिलाने की मांग रखी। किसानों का कहना था कि प्रत्येक वर्ष भारी बारिश के चलते ताल में पानी जमा होने से बरहा कला, ढिलिया, बबुरा, मसौली आदि गांवों की हजारों बीघे जोती-बोई फसल चौपट हो जाती है। जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। एसडीएम ने जलनिकासी की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों के समझाने-बुझाने पर करीब छह घंटे बाद दोपहर तीन बजे सुनील टावर से नीचे उतरा।