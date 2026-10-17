फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Employees and pensioners protested against the non-increase in dearness allowance.

Prayagraj News: महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने जताया विरोध

Sat, 17 Oct 2026 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Employees and pensioners protested against the non-increase in dearness allowance.
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा की मांग के लिए एजी ऑफिस के गेट पर केंद्रीय कर्मचारियों और
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने एजी ऑफिस के गेट पर शुक्रवार दोपहर भोजन अवकाश के दौरान महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की मांग की और विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों तीन महीने बाद भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने पर रोष जताया।
विज्ञापन


इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से किया। इसमें सिविल ऑडिट एसोसिएशन, सिटीजन ब्रदरहुड एसोसिएशन और अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ (ग्रुप सी) ने सहयोग किया।
विज्ञापन


अध्यक्षता करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने कहा कि सरकार से हमारी एक सूत्री मांग है कि वह भारत सरकार के 49 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की अविलंब घोषणा करे। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट पेंशनर एसोसिएशन के अतिरिक्त महासचिव ऋषिश्वर उपाध्याय ने डीए की अविलंब घोषणा का प्रस्ताव रखा। इस दौरान कमला शंकर मिश्र, सिविल ऑडिट एसोसिएशन के महामंत्री प्रमोद कुमार मिश्र ने भी अपनी बात रखी। मौके पर सुभाष चंद्र पांडेय, प्रदीप कुमार यादव, राजेश वर्मा, राजेश कुमार श्रीवास्तव, राजेश कुमार शर्मा, राकेश बनौधा और प्रखर कुमार उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed