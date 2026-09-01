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Prayagraj News: शराब के नशे में टावर पर चढ़ा युवक, उतारा
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:50 AM IST
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मेजा के सोनारकातारा स्थित हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ा युवक। संवाद
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ऊंचडीह बाजार के सोनारकातारा चौराहे पर सोमवार शाम एक युवक बिजली के टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद 32 वर्षीय लालबाबू भारतीया को टावर से नीचे उतारा। पुलिस के अनुसार, युवक शराब के नशे में था। उसने टावर पर चढ़ने का कारण नहीं बताया और सीधे घर चला गया। पुलिस ने लालबाबू को दोबारा ऐसी हरकत न करने की हिदायत दी है। एक सप्ताह पहले गांव में हुए विवाद के बाद शांति भंग के अंदेशे में पुलिस ने लालबाबू के खिलाफ कार्रवाई की थी।
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